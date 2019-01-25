Во Львове подорожает проезд в маршрутках

Стоимость проезда в маршрутках с начала февраля вырастет на 2 грн - до 7 грн.

Во Львове стоимость проезда в маршрутных такси с начала февраля вырастет на 2 грн - до 7 грн.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Согласно сообщению, соответствующее решение сегодня принято на заседании исполнительного комитета горсовета.

Оно вступит в силу с момента обнародования в СМИ - ориентировочно с 1 или со 2 февраля.

Также исполком принял решение о том, что пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью 3-й группы будут ездить во Львове бесплатно во всех видах городского общественного транспорта.

В настоящее время стоимость проезда в маршрутках и электротранспорте Львова составляет 5 грн.