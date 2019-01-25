"Евробляхерам" напомнили о серьезных штрафах уже с мая

Владельцам "евроблях", которые своевременно не растаможат машины, уже с конца мая значительно усилят ответственность.

С конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться к владельцам авто на еврономерах, возрастут до 170 тысяч гривень. В отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.

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Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

"Обращаем внимание, что законодательством устанавливается наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет. К тому же, с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться, возрастут до 170 тысяч гривень, а в отдельных случаях предусматривается возможность применения конфискации таких авто", - отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве напомнили, что вступили в силу законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы Украины в части о налогообложении и растаможке авто на еврономерах.

Одной из норм предусмотрено освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил тех лиц, которые ввезли такие авто в период с 1 января 2015 до 24 ноября 2018 года и нарушили нормы таможенного законодательства Украины, однако обратились в таможню для их легализации в срок до конца мая 2019 года.

Таможня обратилась ко всем владельцам машин с иностранной или временной регистрацией с просьбой своевременно пройти процедуру оформления транспортного средства.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.