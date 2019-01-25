Департамент безопасности УЗ возглавил СБУшник, подозреваемый в крышевании "янтарного бизнеса" - СМИ

УЗ создала обновленный орган, который должен противодействовать коррупции и хищениям в компании.

Акционерная компания «Укрзализныця» 22 января сообщила о начале работы Департамента экономической и информационной безопасности, который возглавил сотрудник СБУ Олег Назарук.

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Ранее его подозревали в вымогательстве и получении взятки за крышевание «янтарного бизнеса», пишет «Залізниця без корупції».

Созданный подраздел, который занимался вопросами экономической безопасности, уже существовал в структуре Департамента безопасности. Теперь же УЗ создала обновленный орган, который должен противодействовать коррупции и хищениям в «Укрзализныце».

По информации ZБК, Департамент экономической безопасности УЗ возглавил Олег Назарук. Его декларация как кандидата на должность директора Департамента экономической и информационной безопасности была обнародована 13 января 2019 г.

В августе прошлого года Олег Назарук был назначен заместителем директора Департамента безопасности “Укрзализныци”. До этого он работал в Управлениях СБУ в Ровенской и Житомирской областях.

Ранее СМИ обвиняли Олега Назарука в «крышевании» нелегального янтарного бизнеса в должности заместителя руководителя Управления СБУ в Ривненской области. В декабре 2015 года в отношении него было открыто уголовное производство по факту вымогательства и получения взятки.

В общем его обвиняли в организации поборов в сумме около $75 тыс. на день от «янтарного бизнеса». Однако вскоре подозрение было отменено через суд.

В период с 2016 по август 2018 года в реестре электронных деклараций отсутствуют декларации Назарука.

Согласно поданной в январе декларации, в собственности и совместной собственности семьи Назарук находится дом на 182 кв. м , четыре участка на 10,3 тыс. кв. м и производственные помещения общей площадью 1,2 тыс. кв. м.

Также в праве пользования семьи находятся два дома общей площадью 292 кв. м, квартира на 34 кв. м и три земельных участка на 3,1 тыс. кв. м.

Олегу Назаруку принадлежит элитный Mercedes-Benz Е250 2015 года выпуска, который стоит около миллиона грн. Жене принадлежит BMW Х4, также 2015 года. Стоимость этого авто составляет около 1,1 млн грн. Оба автомобиля приобретены в 2015 году, незадолго до начала следствия против Назарука.

Совокупный семейный доход Назарук по 2018 год составляет 1,15 млн грн. Из них 91 тыс. грн Олег Назарук получил в управлении СБУ в Житомирской области, а 376 тыс. грн в «Укрзализныце».

Супруги имеют 1,8 млн грн наличными в разных валютах и 760 тыс. грн на счетах в банках. Также жена чиновника Ирина Юхименко-Назарук является совладелицей ООО «Стэмп» и ООО «Бравас», в которых имеет доли уставных капиталов в размере 2,2 млн грн.

Во время избрания руководителя Департамента экономической и информационной безопасности «Укрзализныця» не проводила публичного конкурсного отбора претендентов. Решение о назначении директоров департаментов принимается правлением компании.