"Укртелеком" Ахметова полностью отключил связь в Крыму

В ночь на 10 февраля произошло полное отключение Крыма от услуг связи, предоставляемых ПАО "Укртелеком" – были отключены фиксированная телефонная связь и интернет, перестал работать принадлежащий ПАО "Укртелеком" мобильный оператор "Тримоб".

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После того, как было зафиксировано отключение связи, незаконные власти аннексированного Крыма обратились в диспетчерскую службу филиала ПАО "Укртелеком" с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию, передает сайт оккупационных властей Крыма Крыминформ.

"В ответ диспетчерская служба подтвердила полное отключение Крыма от связи. При этом причины отключения озвучены не были. Предварительно никакой информации об отключении не поступало", - сказано в сообщении.