Связь "Укртелекома" в Крыму отключена из-за захвата местного отделения

11:08, 10 февраля 2015
Транспорт/Связь
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Украинский оператор связи "Укртелеком", принадлежащий структурам Рината Ахметова, полностью отключил Крым от связи из-за захвата его местного отделения.

http://kerch.fm/
 

Об этом на своей странице в соцсети сообщила директор по коммуникациям группы СКМ Наталья Емченко.

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"Ночью захвачен офис "Укртелекома" в Крыму, в Симферополе. Захвачен физически, захвачен вооруженными людьми. Оба магистральных кабеля, которые соединяли полуостров с материком, физически отключены. Отключены в Крыму теми, кто захватил. Это точно. "Укртелеком" на данный момент не контролирует свое крымское отделение", - написала Наталья Емченко.

Post by Natalya Yemchenko.

Как сообщал УНИАН, сегодня власти оккупированного Российской Федерацией Крыма заявили об отключении "Укртелекомом" услуг связи на полуострове.

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