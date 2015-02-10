Связь "Укртелекома" в Крыму отключена из-за захвата местного отделения

Об этом на своей странице в соцсети сообщила директор по коммуникациям группы СКМ Наталья Емченко.

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"Ночью захвачен офис "Укртелекома" в Крыму, в Симферополе. Захвачен физически, захвачен вооруженными людьми. Оба магистральных кабеля, которые соединяли полуостров с материком, физически отключены. Отключены в Крыму теми, кто захватил. Это точно. "Укртелеком" на данный момент не контролирует свое крымское отделение", - написала Наталья Емченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня власти оккупированного Российской Федерацией Крыма заявили об отключении "Укртелекомом" услуг связи на полуострове.