Полеты над Черным морем в Украине могут возобновить на четырех маршрутах

Украине удалось достичь предварительных договоренностей с руководством Международной организации гражданской авиации (ІСАО), Международной ассоциации воздушного транспорта (ІАТА), Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Евроконтроля о возобновлении полетов над акваторией Черного моря самолетами гражданской авиации.

В пресс-службе Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") сообщили, что ведомство предложило несколько вариантов возобновления потока в зоне ответственности страны, что позволит авиакомпаниям сократить свои расходы и разгрузить воздушные маршруты в районах полетной информации сопредельных государств.

Согласно сообщению, в ходе встреч представители ІСАО, ІАТА, FAA и Евроконтроля высказали ряд замечаний и предложений, по результатам которых были выбраны четыре маршрута для дальнейшего выполнения полетов в воздушном пространстве Украины.

"Мы озвучили четкие предложения и доказали готовность украинского провайдера аэронавигационного обслуживания, а также техническую возможность, в полной мере обеспечивать обслуживание воздушного движения в международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря. И мы были услышаны. Сейчас "Украэрорух" обязан внести соответствующие изменения и несколько доработать safety case, учитывая предложения международных экспертов", – цитирует пресс-служба и. о. заместителя директора по аэронавигации "Украэроруха" Руслана Гуцана.

По его словам, в ближайшее время состоится рабочая встреча с представителями ІАТА и Евроконтроля по возобновлению воздушного движения над Черным морем.

Читайте такжеБилеты на самолеты в Украине из-за обвала гривни подорожали за ночь на 30%Напомним, в начале февраля Украина обратилась к ICAO с требованием подтвердить ее исключительное право на обслуживание воздушного движения над Черным морем.

Также СМИ ранее сообщали, что Россия и Украина ведут непрямые переговоры о возобновлении работы ключевого международного воздушного коридора над Черным морем для коммерческих рейсов, что может обеспечить Украине крайне необходимые ей сборы за перелеты и снизить загруженность других популярных воздушных путей.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2014 года Госавиаслужба Украины запретила полеты в Харьков и Днепропетровск российским авиакомпаниям "Аэрофлот", "Трансаэро", UTAir и "ЮТэйр-Украина" до особых указаний. Соответствующее решение было объявлено авиакомпаниям телеграммами. Полеты указанных авиакомпаний в Харьков запрещены с 29 ноября, в Днепропетровск - с 1 декабря.

21 января Кабинет министров Украины распорядился временно закрыть воздушные пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля, расположенные в Луганской и Донецкой областях, на территории которых украинские военнослужащие проводят антитеррористическую операцию.

Федеральное управление гражданской авиации США с 29 декабря запретило осуществлять полеты гражданской авиации над Симферополем и Днепропетровском. Данное решение было принято с целью предотвращения потенциальной опасности для людей и самолетов, осуществляющих авиаперевозки.

После аннексии Россией АР Крым Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.