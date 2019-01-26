Дорожники предупредили об опасности из-за снега на трассах Западной Украины

На трассе Киев-Чоп погодные условия повысили вероятность ДТП.

На дорогах на западе Украины из-за снегопада и обледенения наблюдаются опасные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные дорожные службы.

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В частности, в Ровенской области состояние автомобильных дорог государственного значения заснеженное. В связи с этим водителей просят принимать меры предосторожности и учитывать проявления непогоды при планировании поездок.

Отметим, особо неблагоприятная ситуация наблюдается на трассе Киев-Чоп. По данным местных СМИ, сегодня утром на трассе Киев-Чоп в Корецком районе легковое авто въехала в отбойник, информация о пострадавших пока отсутствует.

В Ивано-Франковской области также призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД. С учетом того, что в области продолжаются снегопады, водителей просят соблюдать дистанцию ​​, быть внимательными при обгоне и на поворотах.