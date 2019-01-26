цей матеріал доступний українською

Дорожники предупредили об опасности из-за снега на трассах Западной Украины

17:24, 26 января 2019
Транспорт
178 0
На трассах Западной Украины опасные условия из-за снегопада / фото УНИАН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные дорожные службы.

Читайте такжеПроезд на дорогах государственного значения обеспечен - «Укравтодор»

В частности, в Ровенской области состояние автомобильных дорог государственного значения заснеженное. В связи с этим водителей просят принимать меры предосторожности и учитывать проявления непогоды при планировании поездок.

Отметим, особо неблагоприятная ситуация наблюдается на трассе Киев-Чоп. По данным местных СМИ, сегодня утром на трассе Киев-Чоп в Корецком районе легковое авто въехала в отбойник, информация о пострадавших пока отсутствует.

В Ивано-Франковской области также призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД. С учетом того, что в области продолжаются снегопады, водителей просят соблюдать дистанцию ​​, быть внимательными при обгоне и на поворотах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снегопад#Киев-Чоп