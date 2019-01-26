Пропуск транспорта в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак" ограничен из-за сбоя

Причиной названо технический сбой базы данных.

На админгранице приостановлен пропуск транспорта на двух КПП \ Фото УНИАН На админгранице приостановлен пропуск транспорта на двух КПП

Государственная фискальная служба Украины ограничила пропуск транспортных средств в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак" из-за технического сбоя базы данных.

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Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым со ссылкой на данные ведомства.

В то же время отмечается, что пропуск пешеходов осуществляется в установленном порядке, без ограничений.

По информации таможенников, ограничения в пропуске транспортных средств могут продолжаться до 28 января.

В то же время в ведомстве отметили, что контрольный пункт "Чонгар" работает в штатном режиме как для пешеходов, так и для транспортных средств.