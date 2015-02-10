«Укрзализныця» ограничила продажу билетов в кассах на оккупированных боевиками территориях

«С 9 февраля в железнодорожных кассах, находящихся на неподконтрольной территории Донецкой железной дороги, за наличный расчет билеты можно приобрести только на 10 поездов, которые курсируют из Бердянска, Лисичанска, Артемовска, Красноармейска и Константиновки. На все остальные поезда билеты будут реализовываться за безналичный расчет - через интернет», - сказано в пресс-релизе ведомства.

В пресс-службе пояснили, что указанные меры связаны с усложнением контроля за финансовыми операциями на Донецкой магистрали, на территории которой продолжаются боевые действия.

«Таким образом "Укрзализныця" сможет контролировать расчеты за проданные билеты и не оставлять наличные на неподконтрольной территории, минимизировать риски невозврата средств", - подчеркивает железнодорожная госадминистрация.

В частности, в железнодорожных кассах, расположенных на оккупированных восточных территориях, за наличный расчет можно приобрести билеты на следующие поезда: № 584 Бердянск - Киев; № 70 Бердянск - Львов; № 126 Константиновка - Киев; № 711 Константиновка - Киев; № 224 Константиновка - Харьков; № 92 Константиновка - Одесса; № 532 Лисичанск - Киев; № 610 Лисичанск - Харьков; № 206 Артемовск-2 - Харьков; № 733 Красноармейск - Киев.

«Укрзализныця» ввела ограничения по безналичному расчету на 27 станциях Донецкой магистрали, в частности Амвросиевка, Антрацит, Должанская, Донецк, Енакиево, Иловайск, Коммунарск, Красная Могила, Луганск, Оленевка, Родаково, Сентяновка, Ясиноватая и другие.

«На все указанные поезда можно купить и электронные билеты, с которыми посадка осуществляется непосредственно в поезд без обращения в кассу. Также через интернет можно приобрести билеты и на другие поезда внутреннего сообщения», - пояснили в пресс-службе.

Читайте такжеПри обстреле станции «Скотоватая» погибли трое железнодорожников, двое раненыКак сообщал УНИАН, железные дороги Украины с июля 2014 года и по состоянию на 9 февраля бесплатно вывезли более 16,6 тыс. человек из зоны проведения украинскими военнослужащими антитеррористической операции (АТО) против российских террористов на востоке страны.

29 декабря 2014 года Кабинет министров Украины распорядился передать целостные имущественные комплексы (ЦИК) структурных подразделений Донецкой железной дороги (ДЖД), расположенные в подконтрольных Украине населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в сферу управления Приднепровской и Южной железных дорог.

Кабмин также распорядился установить временно, до завершения антитеррористической операции на востоке Украины, территориальные границы Приднепровской, Южной и Донецкой железных дорог.

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях, поскольку «Укрзализныця» не гарантирует безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов на временно оккупированных террористами территориях в данном регионе.