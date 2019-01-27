Автомобили Tesla в случае ограбления будут играть музыку Баха
Новая система безопасности Tesla в специальном режиме будет включать композицию Иоганна Себастьяна Баха "Токката и фуга ре минор" при попытке ограбления автомобиля.
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Об этом основатель и руководитель компании Илон Маск написал на своей странице в Twitter.
"Режим Tesla Sentry Mode будет играть произведение Баха "Токката и фуга ре минор" во время ограбления", - говорится в сообщении.
"А иногда эта композиция Баха будет звучать в метал-обработке", - добавил Маск. Других подробностей обновления системы безопасности автомобилей Tesla Илон Маск не рассказал.
But, occasionally, the metal versionhttps://t.co/ogHYUPoA9z— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2019
Ранее УНИАН сообщал, что производитель электрокаров Tesla пообещал в качестве награды свой новый автомобиль Model 3 тем, кто сможет найти в программном обеспечении (ПО) этой машины критические уязвимости.