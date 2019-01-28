США начали расследование в отношении Nissan

Комиссия по ценным бумагам и биржам США пытается проверить достоверность информации о выплатах ее менеджменту, раскрытой Nissan.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении японского автопроизводителя Nissan.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Регулятор пытается проверить достоверность информации о выплатах ее менеджменту, раскрытой Nissan. Комиссия также хочет установить, соблюдала ли компания правила контроля по предотвращения необоснованных платежей.

В Nissan подтвердили, что получили запрос от американских властей.

Как напоминает «Коммерсант», бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был арестован в Токио 19 ноября прошлого года по обвинению в финансовых махинациях при работе в Nissan. По версии следствия, Карлос Гон также переписал на Nissan свои личные потери от финансовых операций на сумму более $16 млн в 2008 году.

Менеджер лишился постов председателя правления во всех трех компаниях. Renault, в отличие от своих партнеров по альянсу, не стала сразу увольнять Гона, так как внутренняя проверка не выявила каких-либо нарушений в работе с его стороны. Но 15 января стало понятно, что Карлос Гон не выйдет из тюрьмы до суда, который может состояться через несколько месяцев.