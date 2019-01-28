На украинских АЗС продолжает дешеветь автогаз

Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине снизилась до 11,52 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС с 25 по 28 января снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-64 копейки за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на столичных АЗС KLO автогаз снизился на 64 копейки за литр до 11,65 гривни. На 10-40 копеек за литр цены уменьшились на заправках региональных операторов: Marshal, BVS, "Олас", "Род-Ник", "Автотранс", Jazz Oil, Mango, "Катрал Юг" и др.

Таким образом, по состоянию на 28 января средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 11,52 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр.

По мнению экспертов, причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках был рост международных котировок, а также дефицит импортных поставок.