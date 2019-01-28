Национальная академия наук подтвердила перспективность внедрения Hyperloop в Украине

Ученые убеждены, что производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества дадут возможность успешно развивать проект HypeUA.

Национальная академия наук Украины подтвердила перспективность внедрения технологии Hyperloop в Украине, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Читайте такжеВакуумные поезда по технологии Hyperloop появятся в Украине через 5 лет - Емельян

В частности, 25 января состоялась презентация перспектив развития проекта «Высокоскоростной транспорт Hyperloop на краткосрочный период в Украине» и научно-технологического исследования НАН Украины относительно внедрения технологии гиперлуп в Украине.

“Ученые убеждены, что производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества дадут возможность успешно развивать проект HypeUA. По оценкам ученых, гиперлуп может не только стать новейшим самостоятельным видом транспорта, а и побудить развитие сопутствующих отраслей”, - говорится в сообщении.

На встрече присутствовали компании, которые заявляли о готовности участвовать в развитии технологии гиперлуп и прошлого года подписали меморандумы о сотрудничестве. Это Агентство развития Днепра, Платформа развития инноваций, Инновационный парк UNIT.City, ГП ВО «Півднемаш», Украинский институт будущего, Гемфри Инжиниринг, Каховский завод электросварочного оборудования, “Укроборонпром”.

Следующим шагом является реализация проекта на базе Центра транспортных инноваций Transport Tech Hub. Основная цель Центра – объединить все технологии, которые каждый партнер проекта может привнести, для получения наиболее эффективных решений в области транспорта.

Напомним,в феврале 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян впервые заявил, что в Украине займутся разработкой нового вида транспорта - отечественного аналога Hyperloop, который будет называться HypeUA.

Справка УНИАН. Hyperloop - транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.