Первые 100 тысяч пассажиров: в УЗ похвастались успехами экспресса в "Борисполь"

Рекордное количество - 2477 пассажиров было перевезено 28 декабря прошлого года, а наименьшее - 1 января этого года - 1015 пассажиров.

Kyiv Boryspil Express, курсирующий между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь", совершил уже около 3 тысяч рейсов и перевез 100 тысяч пассажиров.

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Об этом говорится на странице "Укрзализныци" в Facebook.

"В прошлую субботу экспресс перевез стотысячного пассажира. Это очень хороший показатель для проекта, который работает меньше двух месяцев. В среднем в сутки мы перевозим около 2 тысяч пассажиров, из которых 52% в направлении аэропорта и 48% обратно", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Рекордное количество - 2477 пассажиров было перевезено 28 декабря прошлого года, а наименьшее - 1 января этого года - 1015 пассажиров, отметил он.

По словам Кравцова, чаще всего пассажиры выбирают Kyiv Boryspil Express в пятницу и среду. Так, в пятницу экспресс перевозит в среднем 1921 пассажира, из которых 1090 - в направлении Борисполя. В среду 956 с 1858 пассажиров путешествующих в Киев.

"Уже в июне мы ожидаем увеличение пассажиропотока на этой линии. По прогнозам с начала лета и до середины осени, когда будет сезон отпусков и будут назначаться чартерные самолеты, аэропорт "Борисполь" будет обслуживать ежемесячно более 40 тысяч пассажиров. Именно тогда ожидается существенное увеличение количества пассажиров Kyiv Boryspil Express, и мы уже готовимся к этому периоду", - резюмировал Кравцов.

Как сообщал УНИАН, экспресс "Киев-Борисполь" начал работу 30 ноября 2018 года.