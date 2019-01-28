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Хищение 98 миллионов «Укрзализныци»: четырем подозреваемым избрана мера пресечения

13:57, 28 января 2019
Транспорт
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НАБУ розкрило схему розкрадання майже 100 мільйонів УЗ / фото УНИАН

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Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 22, 23 и 25 января Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения четырем подозреваемым в завладении средствами компании при закупке топлива в 2016-2017 годах.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога и возложения обязанностей, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, в зависимости от роли каждого в совершении преступления и их имущественного положения.

«Следственными судьями в отношении троих подозреваемых (должностные лица филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» ПАО «Укрзализныця») избрана мера пресечения в виде личного обязательства, еще одному лицу (директору коммерческого предприятия) - залог в размере 1,921 млн гривень», - говорится в сообщении.

В САП отметили, что при избрании меры пресечения суд определил подозреваемым процессуальные обязанности, предусмотренные ст.194 УПК Украины.

Кроме того, руководитель государственного предприятия отстранен от занимаемой должности на два месяца и арестовано его имущество.

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Теги: #Укрзализныця#коррупция в Укрзализныце