Хищение 98 миллионов «Укрзализныци»: четырем подозреваемым избрана мера пресечения

Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде личного обязательства, еще одному - залог в размере 1,921 млн гривень.

В Киеве избрана мера пресечения четырем лицам, причастным к завладению 98,1 млн грн ПАО «Укрзализныця».

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Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 22, 23 и 25 января Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения четырем подозреваемым в завладении средствами компании при закупке топлива в 2016-2017 годах.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога и возложения обязанностей, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, в зависимости от роли каждого в совершении преступления и их имущественного положения.

«Следственными судьями в отношении троих подозреваемых (должностные лица филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» ПАО «Укрзализныця») избрана мера пресечения в виде личного обязательства, еще одному лицу (директору коммерческого предприятия) - залог в размере 1,921 млн гривень», - говорится в сообщении.

В САП отметили, что при избрании меры пресечения суд определил подозреваемым процессуальные обязанности, предусмотренные ст.194 УПК Украины.

Кроме того, руководитель государственного предприятия отстранен от занимаемой должности на два месяца и арестовано его имущество.