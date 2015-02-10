Из Харькова в российский Белгород перестанут ходить электрички

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») из-за прекращения российской стороной в одностороннем порядке действия договора о совместной организации движения поездов на пограничных железнодорожных участках с Российской Федерацией и в связи с низким пассажиропотоком с 13 февраля отменит курсирование регионального электропоезда № 816/815 по маршруту Харьков - Белгород – Харьков.

В пресс-службе Южной железной дороги (ЮЖД) сообщили, что вышеуказанный поезд не имел дополнительных остановок, а курсировал только от начальной и до конечной станции.

«Поездом в течение 2014 года воспользовался в среднем 21% пассажиров от общего количества мест в поезде», - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе Южной магистрали УНИАН уточнили, что на сегодняшний день это первый поезд в сообщении с Россией, курсирование которого будет отменено, однако по этим же причинам ЮЖД с 5 февраля ограничила маршруты следования двух пригородных поездов в пограничных станциях с территории России. Среди них и пригородный поезд №6066/6065 Ворожба – Готня, который начал курсировать до станции Пушкарное.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщала, что не планирует прекращать железнодорожное сообщение с Российской Федерацией, в то время как Российские железные дороги с 14 декабря отменили 4 поезда, курсирующих через территорию Украины.

Всего в сообщении с РФ на зимний график запланированы и будут курсировать 19 поездов формирования "Укрзализныци", в том числе два поезда из Крыма в Москву. Кроме того, отмененный РЖД поезд №1/2 Москва-Киев продолжит курсирование формированием украинских железных дорог, тогда как ранее поезд курсировал составами РЖД и "Укрзализныци".

Также «Укрзализныця» заявила о намерении прекратить сотрудничество с «Российскими железными дорогами» в случае поддержки российским перевозчиком боевиков на востоке Украины.