В Севастополе «гости» в камуфляже зашли в офис еще одного телеком-оператора Ахметова

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила директор по коммуникациям холдинга СКМ Наталья Емченко.

«И снова Крым. Теперь – «Вега». В Севастополе в офисах нашего телеком-оператора – «гости». В камуфляже, без опознавательных знаков. Вопросов не задают, но и на вопросы не отвечают, действий никаких не предпринимают», - написала она.

Как отметила Емченко, по состоянию на 15.00 Vega продолжает предоставлять услуги связи на полуострове, а сотрудники продолжают работать в офисе.

«Vega не планирует отключать связь на полуострове - будет делать все от нее зависящее, чтобы выполнять свои обязательства перед абонентами», - отметила представитель холдинга.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, офис украинского оператора проводной связи «Укртелеком» в Крыму захвачен вооруженными людьми, которые отключили магистральные кабели, соединявшие полуостров с материковой частью Украины.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega - один из крупнейших операторов фиксированной связи в Украине, входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. Vega появилась на рынке Украины в результате объединения крупных телекоммуникационных групп «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и других.

На сегодняшний день Vega присутствует в 69 населенных пунктах 23 областей Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания «Фарлеп-Инвест».