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Льготный период не вечный: что делать с "евробляхой"

12:09, 29 января 2019
Транспорт
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Льготный период растаможивания "евроблях" заканчивается уже 22 февраля / фото УНИАН

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Об этом сообщает Украинская правда.

"Льготный период, по которому можно оплатить вдвое меньший акцизный налог, истекает 22 февраля. А 24 мая истекает так называемый переходный период, в течение которого "бляхеры" могут свободно передвигаться на еврономерах. После этого правоохранители обещают жестко реагировать на все случаи нарушения налогового и таможенного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по льготным условиям украинцы уже успели оформить свыше 30 тысяч авто. Оптимистичный прогноз - до конца переходного периода украинские номера получат 250-300 тысяч авто.

"Какие еще варианты действий есть у владельцев "евроблях"? На самом деле, их несколько, но ни один из предложенных способов не предусматривает возможности оказаться "в плюсе". Речь идет о том, чтобы не потерять все, или в лучшем случае "выйти в ноль", - отмечает издание.

Первый вариант, который так или иначе рассматривают все пользователи "евроблях" - легализация авто через растаможку. Он подходит как тем, кто планирует оставить транспортное средство себе, так и тем, кто хочет в дальнейшем продать машину.

Одна из главных проблем - далеко не каждый может найти реального владельца и снять авто с регистрации, что является первым и обязательным шагом на пути растаможки.

Второй вариант - большое количество нерастаможенных авто вынужденно доживут свой век в приграничных зонах Польши, Венгрии и других европейских стран, граничащих с Украиной.

В последнее время такие случаи массово случаются в приграничных селах и городках соседних государств, где машины бросают прямо на обочинах дорог или на парковках супермаркетов, превращая их в свалки.

По прогнозу, украинцы в течение льготного периода растаможать до 300 тысяч "евроблях" / фото УНИАН

Третий вариант - если у вас достаточно свободного времени, "евробляху" можно разобрать и продать пригодные для использования запчасти.

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Конечно, полностью "отбить" стоимость машины вряд ли получится, но это в разы выгоднее, чем просто сдать "железного коня" в металлолом.

На специальных площадках за авто в зависимости от его состояния можно получить от 300 до 1300 долларов. Намного выгоднее самостоятельно разобрать транспортное средство и продать исправные запчасти на специальных сайтах. Спрос на такой товар есть всегда.

Возможен и другой сценарий, по которому некоторые "европейские" авто доживут свой век на заднем дворе в виде клумбы. Забегая вперед, отметим, что такое развитие событий для них не является худшим.

Дело в том, что возраст большого количества "евроблях" в Украине превышает 15 лет, они были куплены за 1,5-2 тысячи евро и уже служат своим хозяевам по 2-3 года. А возможно и больше.

Если учесть, что любое авто за год эксплуатации теряет от 1 до 2 тысяч евро своей стоимости, то такой финал выглядит не таким уж и трагичным. А если добавить, что дальнейшая эксплуатация "отработанного авто" может грозить штрафом в 170 тысяч гривень, вопросов остается еще меньше.

Как сообщал УНИАН, ранее Фискальная служба предупредила владельцев авто на еврономерах, что с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут к ним применяться, возрастут до 170 тысяч гривень, а в отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.

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Теги: #евробляхи#евробляхеры в Украине