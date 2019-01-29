Льготный период не вечный: что делать с "евробляхой"

Льготный период, по которому можно оплатить вдвое меньший акцизный налог, истекает 22 февраля. Журналисты рассмотрели все варианты действий, которые остаются владельцам "евроблях" в Украине.

У владельцев авто на европейских номерах осталось меньше четырех месяцев на растаможку.

Читайте такжеВ ГФС не планируют продлевать льготный период растаможивания "евроблях"

Об этом сообщает Украинская правда.

"Льготный период, по которому можно оплатить вдвое меньший акцизный налог, истекает 22 февраля. А 24 мая истекает так называемый переходный период, в течение которого "бляхеры" могут свободно передвигаться на еврономерах. После этого правоохранители обещают жестко реагировать на все случаи нарушения налогового и таможенного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по льготным условиям украинцы уже успели оформить свыше 30 тысяч авто. Оптимистичный прогноз - до конца переходного периода украинские номера получат 250-300 тысяч авто.

"Какие еще варианты действий есть у владельцев "евроблях"? На самом деле, их несколько, но ни один из предложенных способов не предусматривает возможности оказаться "в плюсе". Речь идет о том, чтобы не потерять все, или в лучшем случае "выйти в ноль", - отмечает издание.

Первый вариант, который так или иначе рассматривают все пользователи "евроблях" - легализация авто через растаможку. Он подходит как тем, кто планирует оставить транспортное средство себе, так и тем, кто хочет в дальнейшем продать машину.

Одна из главных проблем - далеко не каждый может найти реального владельца и снять авто с регистрации, что является первым и обязательным шагом на пути растаможки.

Второй вариант - большое количество нерастаможенных авто вынужденно доживут свой век в приграничных зонах Польши, Венгрии и других европейских стран, граничащих с Украиной.

В последнее время такие случаи массово случаются в приграничных селах и городках соседних государств, где машины бросают прямо на обочинах дорог или на парковках супермаркетов, превращая их в свалки.

Третий вариант - если у вас достаточно свободного времени, "евробляху" можно разобрать и продать пригодные для использования запчасти.

Читайте такжеВ Украине растаможили "евроблях" почти на три миллиарда

Конечно, полностью "отбить" стоимость машины вряд ли получится, но это в разы выгоднее, чем просто сдать "железного коня" в металлолом.

На специальных площадках за авто в зависимости от его состояния можно получить от 300 до 1300 долларов. Намного выгоднее самостоятельно разобрать транспортное средство и продать исправные запчасти на специальных сайтах. Спрос на такой товар есть всегда.

Возможен и другой сценарий, по которому некоторые "европейские" авто доживут свой век на заднем дворе в виде клумбы. Забегая вперед, отметим, что такое развитие событий для них не является худшим.

Дело в том, что возраст большого количества "евроблях" в Украине превышает 15 лет, они были куплены за 1,5-2 тысячи евро и уже служат своим хозяевам по 2-3 года. А возможно и больше.

Если учесть, что любое авто за год эксплуатации теряет от 1 до 2 тысяч евро своей стоимости, то такой финал выглядит не таким уж и трагичным. А если добавить, что дальнейшая эксплуатация "отработанного авто" может грозить штрафом в 170 тысяч гривень, вопросов остается еще меньше.

Как сообщал УНИАН, ранее Фискальная служба предупредила владельцев авто на еврономерах, что с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут к ним применяться, возрастут до 170 тысяч гривень, а в отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто.