"Укрзализныця" хочет использовать дронов против воров

Для начала реализации стартапа компании нужно 9 миллионов гривень.

Акционерная компания "Укрзализныця" рассматривает возможность использования беспилотников на 68 полигонах для охраны инфраструктуры.

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Об этом сообщил информационный портал "Укрзализныци" - "Магистраль".

"В рамках проекта UZ Air Guard "Укрзализныця" рассматривает беспилотники как потенциальных охранников и инспекторов инфраструктуры. Для начала реализации стартапа нужно 9 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект с применением беспилотников предусматривает оснащение видеонаблюдением с воздуха 68 полигонов.

"Это те локации, на которых происходит почти 95% краж на магистрали. Операторы в режиме реального времени будут следить за ситуацией и своевременно реагировать на появление злоумышленников", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже сегодня железнодорожниками налажено сотрудничество с представителями "Украэроруха" и Госавиаслужбы. "Благодаря их консультациям и разъяснениям относительно действующего законодательства участникам стартапа удалось разработать алгоритм действий подачи заявок на разрешение полетов, регистрацию судна и воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, начиная с 20 января, работники сервисной службы Национальной полиции будут следить за соблюдением общественного порядка, а бойцы подразделения патрульной полиции по охране общественного порядка круглосуточно будут дежурить на центральном железнодорожном вокзале в Киеве.