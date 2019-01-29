Крупнейший европейский лоукостер Ryanair купил австрийскую авиакомпанию

Ryanair выкупил 100% акций Laudamotion.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair выкупил 100% акций австрийской компании Laudamotion.

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Как сообщили в Ryanair во вторник, 29 января, сделка состоялась еще в конце декабря 2018 года, передает ЦТС.

"Laudamotion, австрийская низкобюджетная авиакомпания №1 сегодня подтвердила, что Ryanair завершила покупку 100% пакета акций Laudamotion GmbH у NL Holdings в конце декабря. Laudamotion теперь становится 100% дочерней компанией Ryanair Holdings Plc", - говорится в сообщении.

Сделка также предусматривает увеличение флота Laudamotion до лета 2020 года до 30 ВС за счет самолетов Airbus. С их помощью компания планирует нарастить пассажиропоток с 4 до 7,5 млн человек до 2021 года. В частности, с марта 2019 года по март 2020-го, согласно планам, ее пассажиропоток должен составить 6 млн человек, а до марта 2021-го - увеличиться до 7,5 млн.

В связи с расширением флота австрийский лоукостер открыл набор на 400 вакансий пилотов, бортпроводников и инженеров для всех своих баз.

Также планируется открытие новых маршрутов, первые из которых будут оглашены в ближайшее время.

Заместитель гендиректора компании Колин Кейси отметил, что в ближайшие годы Laudamotion планирует расширение сети маршрутов за счет полусотни аэропортов в Западной и Центральной Европе.

Напомним, в марте 2018 года Ryanair приобрел 24,9% акций Laudamotion.

К слову, в феврале 2019 году австрийская "дочка" Ryanair намерена начать выполнять полеты в киевский аэропорт «Борисполь» из Вены, однако в самом аэропорту заявили, что по состоянию на начало января окончательная договоренность по этому вопросу еще не была достигнута.