В Украину за год импортировали легковых авто на $2,2 миллиарда

В 2018 году Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 9,067 млн долл.

Импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 млрд долл., сообщила Государственная фискальная служба.

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Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 385,67 млн долл.

На втором месте оказалась Германия - импорт составил более 375,27 млн долл.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 316,42 млн долл.

Также в ГФС сообщили, что в прошлом году Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 9,067 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и ОАЭ.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине по итогам 2018 года выросли в 2 раза - до 116,8 тыс. штук.