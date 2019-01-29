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В Украину за год импортировали легковых авто на $2,2 миллиарда

17:41, 29 января 2019
Транспорт
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Импорт легковых авто в Украину в 2018 году составил более 2,24 млрд долл. / фото УНИАН

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Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 385,67 млн долл.

На втором месте оказалась Германия - импорт составил более 375,27 млн долл.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 316,42 млн долл.

Также в ГФС сообщили, что в прошлом году Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 9,067 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и ОАЭ.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине по итогам 2018 года выросли в 2 раза - до 116,8 тыс. штук.

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Теги: #импорт авто