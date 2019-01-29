«Укрпошта» предупредила о задержках с доставкой почты в четырех областях

Задержки возможны в Луганской, Одесской, Черниговской и Черновицкой областях.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» предупредил о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины. Об этом сообщается на сайте оператора.

Читайте такжеВ Украине изменился налог на посылки из-за границы

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 17.00 29 января 2019 возможны задержки доставки почты в Луганской, Одесской, Черниговской и Чернивецкой областях", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что "Укрпошта" делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года "Укрпошта" повысила тарифы на доставку писем и отправлений в среднем на 15%.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.