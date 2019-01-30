В МАУ сообщили о задержке 22-х рейсов из-за сбоя заправки горючим в "Борисполе"

МАУ призывает Правительство Украины, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов и другие компетентные органы немедленно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для того, чтобы не допустить ее в будущем.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» информирует о задержке на 1-2 часа вылетов 22-х рейсов произошедшем вечером 29 января, в аэропорту «Борисполь». Задержки вылетов были вызваны сбоем в заправке самолетов авиатопливом.

В официальном сообщении компании-поставщика авиатоплива, причиной приостановки заправки назван его конфликт с Государственной Фискальной службой Украины, связанный с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, введенным новыми положениями Налогового Кодекса, вступившими в силу с 1 января 2019 года. Заправка была приостановлена, несмотря на то, что авиакомпания МАУ выполняет все свои обязательства по договору поставки топлива в аэропорту «Борисполь».

В связи со сложившейся ситуацией, авиакомпания МАУ вынуждена была предоставить поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны ГФС в связи с заправками, выполненными вечером 29 января. Авиакомпания пошла на этот шаг с целью предотвратить возможные серьёзные негативные последствия для МАУ и неудобства для пассажиров. Интересы пассажиров для МАУ всегда были и есть на первом месте, а в данном случае были затронуты интересы более, чем 3-х тысяч пассажиров.

МАУ призывает Правительство Украины, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов и другие компетентные органы немедленно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для того, чтобы не допустить ее в будущем.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Авиакомпания соединяет Украину более чем с 50-ю городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тысячи городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Сегодня парк МАУ насчитывает 40 самолетов различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 8,7 лет. Средний возраст парка МАУ составляет 10,5 лет. Базовым аэропортом является Международный аэропорт «Борисполь» (KBP). Детальную информацию о МАУ можно получить на сайте авиакомпании www.flyUIA.com