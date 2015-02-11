В оккупированном Крыму "национализировали" Укртелеком Ахметова

Государственный Совет аннексированного Крыма, на заседании в среду, одобрил так называемую национализацию крымского филиала «Укртелекома», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Решение подано по инициативе самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова.

«Предприятие было монополистом на рынке фиксированной связи, насчитывало 370 тысяч абонентов, предоставляло 40% рынка интернет-услуг в Крыму. При этом вело деятельность последний год, после перехода Крыма в Россию, согласно украинскому законодательству, не перерегистрировалось согласно российского законодательства, лицензию не получило, зарплату высчитывают и приравнивает к курсу гривны, что практически делает невозможной работу сотрудников предприятия», – сказал Аксенов на сессии.

Он заявил также, что специалисты нашли накануне в крымском филиале компании «вредоносную программу», которая должны была сработать 11 февраля.

«Она должна была 11 числа отключить полностью базу данных и практически оставить Крым без связи», – уверяет Аксенов.

Его предложение «национализировать» филиал вызвало аплодисменты зала.

10 февраля в Крыму пропала связь украинского оператора «Укртелеком». Власти Крыма сразу заявили, что непричастны к отключению.

В компании «Укртелекома» сообщили о разрыве оптико-волоконного кабеля сразу по двум направлениям, соединяющим Крым с материковой Украиной. Этим, а также блокированием крымского офиса в Симферополе, в компании объясняют невозможность обслуживания крымских абонентов.

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На территории полуострова функционировали два филиала «Укртелекома»: один с центром в Севастополе, второй – в Симферополе. Крымское отделение «Укртелекома» обслуживает более 80% крымских абонентов фиксированной телефонной связи.

В конце сентября «Укртелеком» прекратил оказывать услуги связи в Севастополе. Компания принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.