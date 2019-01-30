Volkswagen третий год подряд остается крупнейшим автопроизводителем

В 2018 году продажи новых автомобилей в мире впервые с 2009 года снизились.

Концерн Volkswagen Group третий год подряд остается крупнейшим автопроизводителем в мире.

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В 2018 году входящие в состав Volkswagen Group бренды продали 10,8 млн автомобилей, опередив по этому показателю Toyota (10,6 млн шт.), Nissan (5,6 млн шт.), Renault (3,9 млн шт.) и Mitsubishi (1,2 млн шт.), передает kommersant.

В 2018 году продажи новых автомобилей в мире впервые с 2009 года снизились - на 0,5%, до 94,7 млн шт.