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Volkswagen третий год подряд остается крупнейшим автопроизводителем

13:34, 30 января 2019
Транспорт
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В 2018 году входящие в состав Volkswagen Group бренды продали 10,8 млн автомобилей \ фото pixabay.com

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В 2018 году входящие в состав Volkswagen Group бренды продали 10,8 млн автомобилей, опередив по этому показателю Toyota (10,6 млн шт.), Nissan (5,6 млн шт.), Renault (3,9 млн шт.) и Mitsubishi (1,2 млн шт.), передает kommersant.

В 2018 году продажи новых автомобилей в мире впервые с 2009 года снизились - на 0,5%, до 94,7 млн шт.

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Теги: #Volkswagen