Улучшение безопасности движения - это перманентный процесс - эксперты ЕИБ
16:29, 30 января 2019Транспорт
23 0Актуально
Каждый участник дорожного движения потенциально находится в зоне риска и может стать жертвой ДТП.
Каждый участник дорожного движения может стать жертвой ДТП
Основной целью информационных кампаний по безопасности дорожного движения должна быть мотивация населения вести себя безопаснее на дорогах и повышения осведомленности по проблемам безопасности дорожного движения в целом.
Об этом говорят эксперты ЕС, реализующие проект «Модернизация автодорожной сети и улучшения безопасности дорожного движения в Украине».
Таким образом, нужно стремиться не только привлечь внимание, но и подчеркнуть, что каждый участник дорожного движения потенциально находится в зоне риска и может стать жертвой ДТП, для того, чтобы преодолеть подсознательное психологическое сопротивление граждан и побудить их принять наличие такой опасности.
Подробнее на видео ниже.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter