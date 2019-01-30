Каждый участник дорожного движения потенциально находится в зоне риска и может стать жертвой ДТП.

Основной целью информационных кампаний по безопасности дорожного движения должна быть мотивация населения вести себя безопаснее на дорогах и повышения осведомленности по проблемам безопасности дорожного движения в целом.

Об этом говорят эксперты ЕС, реализующие проект «Модернизация автодорожной сети и улучшения безопасности дорожного движения в Украине».

Таким образом, нужно стремиться не только привлечь внимание, но и подчеркнуть, что каждый участник дорожного движения потенциально находится в зоне риска и может стать жертвой ДТП, для того, чтобы преодолеть подсознательное психологическое сопротивление граждан и побудить их принять наличие такой опасности.

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