Претензии Нацполиции по строительству "Бориспольского экспресса" не имеют под собой оснований - директор "Рилейда"

Директор ООО «Рилейд» акцентирует внимание, что инкриминируемая полицией сумма хищений в размере 20,5 млн грн фактически совпадает со стоимостью выполненных компанией работ.

Директор ООО «Рилейд» Юрий Кулаков заявил об абсурдности и заказном характере обвинений компании в сговоре с Юго-Западной Железной Дорогой и хищениях бюджетных ресурсов в особо крупных размерах при строительстве железнодорожной ветки для «бориспольского экспресса».

В эксклюзивном интервью изданию «КиевВласть», директор ООО «Рилейд» Юрий Кулаков заявил о намерении компании отстаивать в суде деловую репутацию, взыскав с Национальной полиции компенсацию нанесенного ущерба.

«Мы будем адекватно реагировать на любые противозаконные действия в отношении нашей компании», - заявил Кулаков.

По его мнению, возбуждение Главным следственным комитетом Национальной полиции Украины уголовного дела, а также вброс и тиражирование в информационном пространстве на этапе досудебного следствия домыслов о причастности ООО «Рилейд» к присвоению 20,5 млн грн, выделенных на строительство, свидетельствуют о заказном характере нападок на компанию со стороны правоохранительного органа.

«Мы честно победили в тендере. После этого между ООО «Рилейд» и филиалом «Укрзализныци» в лице Юго-Западной железной дороги был заключен официальный договор о выполнении работ, в котором четко была прописана их стоимость. Несмотря на очень сжатые сроки работы были выполнены должным образом и результат соответствует всем требованиям качества. Объект прошел экспертизу и был принят в эксплуатацию заказчиком. Платформу в Борисполе торжественно открыли. По ветке пошли поезда. Никаких претензий к нам, как со стороны «Укрзализныци», так и правоохранительных органов, до последнего момента не было. И вдруг начинаются какие-то попытки нас обвинить в том, чего мы не то что не делали, а даже помыслить не могли. Сначала открывают дело, потом (до суда!) его материалы вбрасывают в информпространство – и сразу с обвинительной интонацией. Налицо все признаки информационной атаки. Поэтому мы просто хотим защитить свою репутацию и навсегда пресечь попытки поставить под сомнение наш профессионализм и порядочность», - заявил Юрий Кулаков.

Директор ООО «Рилейд» акцентирует внимание, что инкриминируемая полицией сумма хищений в размере 20,5 млн грн фактически совпадает со стоимостью выполненных компанией работ.

«Изначально стоимость проекта, внесенная в договор, оценивалась в 20,8 млн грн! Однако, по независящим от нас причинам, в ходе реализации проекта сумма возросла на 4,5 млн грн. 85%-90% от общей стоимости проекта составили наши расходы на закупку стройматериалов и изготовление металлоконструкций, навесов и так далее. В договоре было четко прописано, что работы выполняются за счет материалов подрядчика. Создается такое впечатление, что сотрудники Нацполиции не удосужились даже ознакомиться с содержанием договора о строительстве бориспольской ветки», - сказал руководитель ООО «Рилейд».