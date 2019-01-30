Ракета FireFly Alpha Макса Полякова отправится в космос в этом году

Ракета-носитель легкого класса может доставить в космос груз весом до 1 тонны.

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинского бизнесмена и инвестора завершает работу над двумя легкими ракетами-носителями Alpha и Beta грузоподъемностью 1 и 4 тонны соответственно.

Запуск FireFly Alphа состоится во второй половине текущего года. В рамках форума «От Крут до Брюсселя» Макс Поляков лично пригласил президента Украины Петра Порошенко поприсутствовать на запуске. Ранее глава государства с рабочим визитом посещал R&D-центр компании в Днепре, который занимается экспериментальными разработками в сфере технических наук.

Как сообщил Макс Поляков, при создании ракет в компании руководствовались принципами «Нового космоса», а главной их целью остается удешевление космических полетов. По предварительным оценкам, запуск Alphа будет стоить порядка 8 млн. долларов, в то время как один запуск Falcon 9 обходится Space X Илона Маска в 60 миллионов.

Напомним, уроженец Поляков выкупил американский стартап Firefly Aerospace (тогда FireFly Space Systems) в 2015 году. Тогда компания была на грани банкротства. Спустя год заработал исследовательский центр в Днепре, компания получила от американского правительства в пользование космодром Space Launch Complex 2 West в Калифорнии и оказалась в числе 9 компании, отобранных NASA для разработки технологий для достижения и изучения Луны.