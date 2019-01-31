Маск сообщил об отставке финдиректора Tesla

Новым финансовым директором компании станет Закари Кирхорн.

Финансовый директор американской компании Tesla, занимающейся производством электромобилей, Дипак Ахуджа в этом году покинет свой пост.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска.

По словам Маска, слова которого приводит телеканал CNBC, Ахуджа будет занимать свой пост в течение еще нескольких месяцев, а после этого, вероятно, в течение многих лет будет старшим советником. Новым финансовым директором Tesla станет Закари Кирхорн, который ранее являлся вице-президентом Tesla по финансовым вопросам.

Как отмечает CNBC, Ахуджа работал в Tesla дольше, чем большинство других ее топ-менеджеров - около 11 лет. В 2015 году он уходил из компании, однако в 2017 году вернулся.

Ранее Tesla представила корпоративную отчетность. Согласно этим документам, убытки компании за прошлый год составили около 976 миллионов долларов (5,72 доллара на одну акцию). Общая выручка Tesla за 2018 год составила при этом примерно 21,4 миллиарда долларов, что является рекордом для нее за все время существования. В четвертом квартале прошлого года выручка поднялась до 7,2 миллиарда долларов.

Tesla была основана в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала Tesla специализировалась на производстве исключительно электромобилей, однако позднее также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.