ГПУ подозревает сотрудников «Укрзализныци» в нанесении государству ущерба почти на 1 млн грн

Согласно сообщению пресс-службы ГПУ, Управление надзора в уголовном производстве в сфере транспорта Генеральной прокуратуры 4 февраля 2015 года внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о правонарушении согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

«Такими действиями служебные лица «Укрзализныци» причинили ущерб государственным интересам на сумму 950 тыс. грн. Продолжается досудебное расследование», - говорится в сообщении.

Как сообщили представители Генпрокуратуры, установлено, что служебные лица "Укрзализныци", несмотря на многочисленный штат правового департамента в составе администрации, действуя умышленно, в интересах одной из частных адвокатских фирм, заключили договор о предоставлении юридических услуг. При этом документ был заключен с нарушением законодательства в сфере государственных закупок, а именно - без процедуры конкурсных торгов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года Кабинет министров в ответ на обращение силовых структур отстранил руководство «Укрзализныци» и инициировал проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ведомства. По итогам проведенной проверки нарушений в работе "Укрзализныци" выявлено не было.

В ходе обыска Службой безопасности Украины главного офиса «Укрзализныци», здания структурного подразделения «Укрзализныци» - государственного предприятия «Укрзализнычпостач», и частных помещений их руководителей, было изъято более 7 млн грн и 1 млн долларов наличными.