В Киеве возобновили работу станции метро "Майдан Незалежности" после "заминирования"
11:09, 31 января 2019Транспорт
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Взрывоопасных предметов не обнаружено. Станцию закрывали из-за анонимного звонка о минировании.
Сейчас правоохранители проводят проверку / фото УНИАН
В Киеве станцию метро "Майдан Независимости" и пересадку на станцию "Крещатик" открыли на вход и выход.
Об этом в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".
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Проверка закончена. Взрывоопасных предметов не обнаружено, говорится в сообщении.
Как известно, в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию метро «Майдан Независимости». Сейчас правоохранители проводят проверку.
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