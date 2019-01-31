В Киеве возобновили работу станции метро "Майдан Незалежности" после "заминирования"

Взрывоопасных предметов не обнаружено. Станцию закрывали из-за анонимного звонка о минировании.

В Киеве станцию метро "Майдан Независимости" и пересадку на станцию "Крещатик" открыли на вход и выход.

Об этом в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".

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Проверка закончена. Взрывоопасных предметов не обнаружено, говорится в сообщении.

Как известно, в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию метро «Майдан Независимости». Сейчас правоохранители проводят проверку.