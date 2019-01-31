В Киеве ограничат движение сразу на двух мостах через Днепр (видео)
10:36, 31 января 2019Транспорт
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Киевские мосты - на ремонте. За некоторые из них взялись столичные автодоровцы.
Сегодня дорожники будут ремонтировать столичный Северный мост / фото wikipedia.org
Сегодня в Киеве автодоровцы ограничат движение на столичных мостах для проведения ремонта.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Киевские мосты - на ремонте. За некоторые из них взялись столичные автодоровцы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 10 утра до 1 часа дня дорожники будут работать на Северном мосту в направлении левого берега, а после обеда и до 8 вечера возьмутся латать дорогу в обратном направлении - в сторону Оболони.
Подробнее можно узнать из видеоматериала:
В Киеве ограничат движение сразу на двух киевских переправах через Днепр
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