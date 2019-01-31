В Киеве ограничат движение сразу на двух мостах через Днепр (видео)

Киевские мосты - на ремонте. За некоторые из них взялись столичные автодоровцы.

Сегодня в Киеве автодоровцы ограничат движение на столичных мостах для проведения ремонта.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Киевские мосты - на ремонте. За некоторые из них взялись столичные автодоровцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10 утра до 1 часа дня дорожники будут работать на Северном мосту в направлении левого берега, а после обеда и до 8 вечера возьмутся латать дорогу в обратном направлении - в сторону Оболони.

Подробнее можно узнать из видеоматериала: