Иномарки покорил британо-украинский производитель моторных масел AZMOL British Petrochemicals

В последние годы в Украине наблюдается большой рост количества иномарок.

В 2018 г. только одно предприятие в Украине занималась сборкой автомобилей, что свидетельствует о практически полном отсутствии отечественного предложения для автомобилистов. Сказывается и то, что устаревший морально «советский» автопарк смотрится крайне невыгодно, по сравнению с иномарками тех же годов. Количество импортированных б/у автомобилей выросло в 2 раза в прошлом году. В связи со сложившейся ситуацией украинский автомобилист сталкивается с большим числом проблем в повседневной жизни: малое количество специализированных автомастерских, которые могут оказать квалифицированную помощь автомобилю, дороговизна и отсутствие запчастей и комплектующих, неоправданно дорогие расходные материалы зарубежного производства.

За многие годы сложился стереотип, что для иностранных автомобилей нужно покупать только зарубежные детали и расходные материалы, ибо таковы «правила» и обсуждению они якобы не подлежат. Логистические перипетии, растаможка и прочие нюансы являются исключительно обузой для конечного потребителя. А между тем многие промышленные предприятия Украины, при условии отсутствия необходимости экономии на сырьевой базе и составляющих компонентах, способны обеспечивать рынок качественной продукцией, не уступающей зарубежной. Британо-украинская компания AZMOL British Petrochemicals выпускает моторные масла и смазки наивысшего качества. Ценовая политика компании обусловлена отсутствием вышеуказанных переплат и отсутствием необходимости экономить на базовых компонентах для производства масел и смазок, что позволяет закупать более дорогие присадки и сырье для переработки. Британский соучредитель компании АЗМОЛ – Терри Дикен, основатель компании Global Lubricants Ltd. и президент Европейского института пластичных смазок (ELGI), ставил целью именно изготовление высококачественной продукции, оптимизацию затрат на производство и упрощённую сырьевую логистику, что стало основным критерием при выборе АЗМОЛа как предприятия для инвестиций. Не многие понимают, что нефтепродукты для изготовления моторных масел из Восточной Азии транспортируются в Северную Европу и после переработки поставляются нам в Украину. Это влечет за собой большую наценку на себестоимость моторных масел, поставляемых нам зарубежными компаниями.

В 2018 г. моторные масла Azmol LeaderPlus и Azmol FamulaM получили листы допусков MB 228.3 и MB 229.3 от концерна Daimler для использования в двигателях автомобилей марки Mercedes-Benz. В 2019 г. в планах Azmol создание британо-украинской лаборатории для тестирования масел и смазок для всей Украины и стран СНГ, получение допусков на использование в двигателях автомобилей Volkswagen и Renault, получение допусков от корпорации Cummins, которая специализируется на разработке и производстве дизельных и газовых двигателей. Испытания моторных масел АЗМОЛа на получение вышеуказанных допусков уже проходят на данный момент.

Спицын Сергей