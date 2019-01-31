Города должны получить право устанавливать тарифы на парковку – нардеп

Дмитрий Белоцерковец отметил, что гибкие тарифы будут стимулировать водителей к кратковременной парковке и сокращению нагрузки на улично-дорожную сеть.

Органы местного самоуправления должны иметь право самостоятельно устанавливать тарифы на парковку автомобилей.

Соответствующий законопроект №9513 зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Белоцерковец, о чем парламентарий написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, в действующем Законе "О дорожном движении" предусмотрено, что цены на пользование платными парковками устанавливают органы местного самоуправления в соответствии с правительственным порядком формирования этих тарифов.

"Но городам этих полномочий недостаточно, чтобы сделать тариф гибким, ведь Кабинет министров предусмотрел затратный метод формирования стоимости парковки, который не учитывает соотношение спроса на парковочные места и их фактическое наличие. Из-за этого города Украины не имеют достаточно полномочий применять гибкое регулирование стоимости парковки в разных зонах, в разные дни недели и время суток, стимулировать водителей к кратковременной парковке для уменьшения нагрузки на улично-дорожную сеть в местах большой нагрузки. К слову, у муниципалитетов развитых стран мира такое право есть", - пояснил нардеп.

Он добавил, что его законопроект исключает из украинского законодательства норму об утверждении правительством порядка формирования тарифов на услуги платных парковок и полностью передает эти полномочия городским властям.

"Законопроект №9513 приведет к развитию парковочного пространства, привлечению инвестиций на строительство новых паркингов, уменьшению дефицита паркомест и автомобильных пробок. Надеюсь, профильный комитет как можно скорее рассмотрит законопроект, а Верховная Рада поддержит документ", - подытожил Дмитрий Белоцерковец.

В конце он также отметил, что имплементация "парковочной реформы" близится к завершению и спрогнозировал вступление новых правил по эвакуации и штрафам "к концу весны".