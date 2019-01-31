Чистый убыток Tesla в 2018 году составил $976 миллионов

Несмотря на то что Илон Маск сдержал свое обещание и компания показала чистую прибыль, она оказалась заметно ниже показателей предыдущего квартала.

Акции Tesla упали на 5% после выхода отчетности компании, заметно разочаровавшей инвесторов. Несмотря на то что Илон Маск сдержал свое обещание и компания показала чистую прибыль ($139 млн), она оказалась заметно ниже показателей предыдущего квартала ($312 млн).

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Впрочем по итогам года компании выйти в прибыль не удалось: чистый убыток Tesla за весь 2018 год составил $976 млн, что, однако, вдвое меньше, чем по итогам 2017 года,- $1,9 млрд, передает kommersant. Кроме того, по ряду других показателей компания не оправдала ожиданий аналитиков: выручка в пересчете на акцию составила $1,93, тогда как опрошенные Refinitiv аналитики ждали показателя в $2,2.

На реакции инвесторов отразилось и то, что глава компании Илон Маск прямо в ходе презентации отчетности перед аналитиками неожиданно для всех объявил об отставке финансового директора Дипака Ахуджи. Это уже вторая отставка Ахуджи из Tesla: в 2015 году он впервые ушел из компании, но потом вернулся в 2017 году после столь же внезапной отставки другого финансового директора, Джейсона Уилера. Новым финдиректором Tesla назначен Зак Киркхорн, ранее занимавший должность вице-президента по финансовым операциям.