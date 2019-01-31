Еврокомиссия выделит почти 900 миллионов евро на обновление ж/д инфраструктуры Украины

Инвестиции в Украине будут направлены на модернизацию, электрификацию и увеличение пропускной способности железнодорожного сообщения по маршрутам к западной границе и в направлении от севера на юг.

Европейская комиссия и Всемирный банк разработали инвестиционный план действий по инвестированию в трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) в странах "Восточного партнерства", который предполагает выделение Украине 851 млн евро на обновление железнодорожной инфраструктуры.

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Об этом сообщило издание Railwaygazette.

Отмечается, что проект предусматривает реализацию проектов, направленных на повышение доступности и экономического роста в странах Восточного партнерства - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

Сообщается, что инвестиции в Украине будут направлены на модернизацию, электрификацию и увеличение пропускной способности железнодорожного сообщения по маршрутам к западной границе и в направлении от севера на юг.

Еврокомиссия планирует предоставить финансирование для 9 украинских проектов, а общая протяженность украинских путей, которые нуждаются в улучшении в рамках TEN-T, составляет 530 километров.

В целом, для шести стран планируется выделить 12,8 млрд евро, из которых на железные дороги приходится 2 млрд евро. «Проекты включают 4 800 км новых или модернизированных автомобильных и железных дорог, шесть портов и 11 логистических центров. План предусматривает, что краткосрочные проекты могут быть завершены к 2020 году, а долгосрочные - к 2030 году», - говорится в сообщении.