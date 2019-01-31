Украина должна имплементировать мировой опыт аудита безопасности движения - эксперт

О необходимости введения аудита и также использования мирового опыта говорит эксперт по аудиту безопасности движения Константин Щербаченко.

Украина имеет небольшой опыт в проведении аудита безопасности дорожного движения.

Для аудита безопасности дорожного движения с целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и уменьшения последствий ДТП, Украина должна использовать опыт других стран с более развитыми системами аудита и разработать комплексный национальный стандарт, принципы и правила аудита безопасности дорожного движения.

О необходимости введения аудита и также использования мирового опыта говорит эксперт по аудиту безопасности движения Константин Щербаченко.

«Аудит безопасности дорожного движения - это проверка проектной документации с точки зрения безопасности дорожного движения. То есть, установить, не будет проект, который реализуется с точки зрения дорожной инфраструктуры представлять опасность для участников дорожного движения», - отметил эксперт.

Подробнее о том, что такое аудит безопасности дорожного движения и о том, что нужно сделать, чтобы ввести процедуру в Украине смотрите на видео.