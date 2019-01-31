"Евробляхеры" анонсировали новые акции - будут требовать отменить коэффициент возраста авто

8 ноября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств» с целью снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют в феврале выйти на мирные акции с требованием отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза, который предусмотрен в законе о новых правилах растаможивания от 8 ноября 2018 года.

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Об этом говорится на странице организации «АвтоЕвроСила» в Facebook.

«Мы продолжаем борьбу за доступный автомобиль для каждого украинца. Попытаемся разобраться, стала ли после принятия закона 8487 таможенная очистка доступной (до 500 евро), как радостно с трибун озвучили Нина Южанина и Пётр Алексеевич Порошенко. Мы знаем, как реально наполнить пенсионный фонд и помочь людям зарабатывать и поднимать экономику нашей Украины. В феврале мы снова выйдем на мирные акции и будем добиваться отмены множителя годов в формуле расчета «акциза». Присоединяйтесь независимо от Ваших взглядов, ведь только вместе сила», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможивания автомобилей на еврономерах. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

20 ноября 2018 года в 22 областях Украины владельцы автомобилей на еврономерах начали акцию «За доступное авто». Автомобилисты требовали от властей отменить нормы законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты парламентом без учета требований общественности, в частности, об отмене коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.