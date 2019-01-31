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На выходных в Киеве ограничат движение на Борщаговской линии скоростного трамвая

17:19, 31 января 2019
Транспорт
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В Киеве с 2 по 4 февраля ограничат движение скоростного трамвая № 1 / фото УНИАН

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Как сообщила пресс-служба КП «Киевпастранс», ограничение вводится в связи с выполнением работ по реконструкции линии от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова.

На этот период организовывается движение автобусов маршрута № 1Т «Михайловская Борщаговка – ст. «Старовокзальная» без заезда на ст. «Ул. Генерала Потапова» в направлении ст. «Старовокзальная».

Пассажиры автобусов маршрута № 1Т имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Как сообщал УНИАН, в Киеве из-за ремонтных работ ограничено движение сразу на двух мостах через Днепр.

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Теги: #Киев#трамвай#ограничение движения