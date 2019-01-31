На выходных в Киеве ограничат движение на Борщаговской линии скоростного трамвая
17:19, 31 января 2019Транспорт
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На период ограничения будет организовано движение автобусов маршрута № 1Т "Михайловская Борщаговка" – ст. "Старовокзальная".
В Киеве с 2 по 4 февраля ограничат движение скоростного трамвая № 1 / фото УНИАН
С 05:00 2 февраля до 05:00 4 февраля будет ограничено движение трамваев скоростного маршрута № 1.
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Как сообщила пресс-служба КП «Киевпастранс», ограничение вводится в связи с выполнением работ по реконструкции линии от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова.
На этот период организовывается движение автобусов маршрута № 1Т «Михайловская Борщаговка – ст. «Старовокзальная» без заезда на ст. «Ул. Генерала Потапова» в направлении ст. «Старовокзальная».
Пассажиры автобусов маршрута № 1Т имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.
Как сообщал УНИАН, в Киеве из-за ремонтных работ ограничено движение сразу на двух мостах через Днепр.
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