Журналисты узнали, сколько стоят услуги по растаможке "евроблях"

Стоимость услуг по растаможке авто на иностранной регистрации колеблется в пределах $100-700.

Стоимость услуг посреднических компаний по растаможке автомобиля на иностранной регистрации составляет от 100 до 700 долларов.

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Об этом пишет Liga.net.

Если у заявителя есть полный пакет документов, вся процедура растаможки занимает от 1 до 3 дней.

В среднем полная легализация "евробляхи", как правило, приближается по стоимости к цене автомобиля. Чем свежее автомобиль - тем меньше акциз и ниже растаможки.

Например, за легализацию Skoda Octavia 2011 года собеседник издания заплатил около 85 000 грн (2770 евро): снятие с учета в Латвии 200 евро, сертификацию и сверка номеров - 4000 грн, таможенные платежи - 64 600 (с учетом штарфа в 8500 грн), услуги брокера - 3500 грн, постановку на учет в Украине - 4700 грн.

Напомним, за два месяца действия законов о растаможке "евроблях" - с 25 ноября по 24 января - украинцы легализовали почти 50 000 авто на иностранной регистрации, заплатив в бюджет 3,1 млрд грн свидетельствуют данные ГФС.

По разным оценкам на украинских дорогах к концу 2018 года насчитывалось от 1 до 1,5 млн автомобилей на еврономерах. Как минимум треть из них ввезены с нарушением законодательства. Уже в конце мая полиция начнет штрафовать "просроченные евробляхи". Штраф за нелегализированный автомобиль с иностранными номерами 170 000 грн. Альтернатива - конфискация.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможивания автомобилей на еврономерах. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.