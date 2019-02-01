На улицах Киева появились инспекторы по парковке

Пока это будет тестовый режим работы инспекторов, однако планируется, что через 2 месяца они уже начнут делать фотофиксацию и выписывать штрафы.

В Киеве с 1 февраля первые 10 инспекторов по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА выйдут на улицы для слежения за правилами парковки.

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Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин, пишет муниципальное издание «Вечерний Киев».

Он отметил, что пока это будет их тестовый режим работы.

Через 2 месяца будет внедряться второй этап, когда инспектора, а их станет больше, начнут делать фотофиксацию и выписывать штрафы.

«А уже в мае можно будет внедрить третий этап, когда инспектора и полиция смогут принимать более строгие решения. Тогда будет применяться эвакуация припаркованного с нарушением транспорта. Но к тому времени Киевсовет должен внести изменения в некоторые городские положения и документы» , - отметил Рахматуллин.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2018 года Киевсовет принял решение, которым уполномочил инспекторов по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА проводить временное задержание транспортных средств в случае совершения нарушения правил остановки, стоянки.

Решение принято в связи с мерами реформирования сферы парковки, предусмотренными Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы парковки транспортных средств» от 21.12.2017 г., который вступил в силу 27 сентября.

Согласно решению Киевсовета, инспектора по парковке получили полномочия рассматривать дела об админнарушении, предусмотренные частями 1 и 3 статьи 122, частю 1 и 2 статьи 152 административного кодекса Украины, от имени исполнительного органа Киевсовета - Киевской горгосадминистрации.

Определено, что инспектора будут осуществлять фиксацию нарушений с помощью технических средств, позволяющих осуществлять фотосъемку и видеозапись.

Также отмечается, что осуществлять доставку временно задержанных автомобилей для хранения на спецплощадки или стоянки могут по информации инспекторов: субъекты хозяйствования, имеющие соответствующие полномочия, а также коммунальные предприятия, за которыми закреплен эвакуаторы.

Директор департамента транспорта Сергей Симонов выступая на заседании Киевсовета отметил, что штат инспекторов уже формируется согласно подписанному накануне киевским городским головой распоряжению об увеличении количества работников департамента до 148 человек для создания инспекции (ибо инспекторами должны быть работники государственной службы, а не коммунальных предприятий).

По его словам, людей отбирают на конкурсной основе.

Симонов также отметил, что сейчас для реализации закона о парковке не хватает подзаконных документов.

«Для того, чтобы начали работать наши инспектора нам нужен доступ к трем реестрам. Первый - реестр владельцев автотранспортных средств, который делается на уровне Кабинета министров и еще не разработан и киевской власти не предоставлен. Второй реестр - это реестр админнарушений и последний - это реестр так называемых «евроблях», которые попадают на таможенную территорию Украины, для них тоже должен быть создан реестр. Пока реестры не будут созданы мы не можем полноценно реализовать этот закон, но мы готовимся», - прокомментировал Симонов.

По его словам, как только город получит реестры, сразу смогут работать инспектора по парковке.