Центральный вокзал Киева могут передать в концессию: Омелян назвал сроки

Передача в концессию Центрального ж/д вокзала в Киеве возможна не ранее 2020 года.

Передача в концессию Центрального железнодорожного вокзала в Киеве возможна не ранее 2020 года, так как в течение этого года необходимо подготовить соответствующую документацию.

Читайте такжеЕврокомиссия выделит почти 900 миллионов евро на обновление ж/д инфраструктуры Украины

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы сейчас готовим важный документ - концессию железнодорожных вокзалов. Я бы хотел, чтобы пилотным проектом стал Центральный железнодорожный вокзал в Киеве…Реально можно говорить о 2020 годе (сроки передачи ж/д вокзала в концессию - УНИАН), потому что по нашему опыту подготовки концессионных проектов в морской отрасли среднее время таких наработок составляет около года», - сообщил Омелян.

По его словам, данный вокзал с точки зрения инвестиционной привлекательности является очень интересным объектом, интерес инвесторов к его концессии есть.

«Да, есть интерес, в том числе и к концессии вокзалов. Это - хороший бизнес, это - огромные площади, которые сейчас неэффективно используются и служат источником мелкой наживы для отдельных управленцев. Мы хотим, чтобы они приносили прибыль компании, становились украшением городов», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 18 января Омелян сообщил о планах разработать проект привокзальной площади и самого центрального вокзала, как единого комплекса, а в дальнейшем передать его в концессию. По мнению министра, первоочередными шагами в развитии столичного ж/д вокзала должны стать решение вопросов стихийной торговли, парковки и безопасности.

Стоит отметить, что еще в ноябре 2018 года Миниинфраструктуры по результатам переговоров с "Укрзализныцей" определило железнодорожный вокзал Николаева возможным объектом концессии в формате государственно-частного партнерства.

До этого, в апреле руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявлял, что многие вокзалы убыточны и компания тратит до 500 млн грн на их содержание. В связи с этим «Укрзализныця» заявила о намерении до конца 2018 года объединить всю сеть вокзалов в одну компанию для передачи вокзалов в концессию.

Подробней читайте в интервью министра.