Министр инфраструктуры не теряет надежды подписать соглашение о едином небе с ЕС в этом году

Омелян подчеркнул, что для него подписание соглашения о «едином небе» было и остается ключевой задачей на посту главы транспортного ведомства.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не теряет надежды подписать соглашение о совместном авиационном пространстве («едином небе») между Украиной и Европейским Союзом в текущем году, несмотря на неопределенность в ситуации с выходом Великобритании из состава ЕС.

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«Мы все еще ждем «открытое небо» со стороны ЕС, сейчас сложная ситуация с Brexit. Возможны различные сценарии», - сообщил Омелян в интервью УНИАН.

Министр подчеркнул, что для него подписание соглашения о «едином небе» было и остается ключевой задачей на посту главы транспортного ведомства.

«Я всегда оптимист. Для меня это было ключевым заданием, когда я стал министром, – подписать этот договор», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры планировало подписать соглашение на следующий день после Brexit - выхода Великобритании из состава ЕС, которое было запланировано на конец марта 2019 года. Однако, 15 января британские парламентарии не поддержали соглашение о выходе страны из ЕС.

Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении.

Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Подробней читайте в интервью министра УНИАН.