Сколько стоит ремонт и строительство километра дороги: цифры от Омеляна

В настоящее на отечественном рынке работают около 40 компаний, которые могут строить дороги любой сложности.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал стоимость проведения капитального ремонта и строительства автомобильных дорог страны в прошлом году.

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Как сообщил Омелян в интервью УНИАН, стоимость среднего ремонта составляет от 10 до 20 млн грн за один километр, а капитальное строительство с нуля дороги первой категории - 1,5-2 млн евро.

«Это - самая дешевая цена в Европе, ближе всего по ценам к нам Болгария, она строит автобаны от 3 млн евро», - сообщил министр.

Он также отметил, что в настоящее на отечественном рынке работают около 40 компаний, которые могут строить дороги любой сложности.

«Мы следим за тем, чтобы рынок развивался, и если в 2014 году у нас было полторы компании, которые способны хоть что-то сделать качественно, то сейчас имеем около 40 компаний, из которых действительно топ-10 готовы делать дороги любой сложности», - подчеркнул глава транспортного ведомства.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтодора», на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

Подробней читайте в интервью министра УНИАН.