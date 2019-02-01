Ущерб из-за незаконной блокады Россией Азовского моря составил 10 миллиардов – Омелян

В настоящее время во избежание убытков судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря.

Морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме порядка 10 млрд грн из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью УНИАН.

«Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и «Администрацию морских портов Украины», и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря», - сказал Омелян.

Он добавил, что сейчас наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу, тогда как ранее суда ожидали в очереди по несколько суток.

Министр также сообщил, что в настоящее время в связи со сложившейся ситуацией и во избежание убытков судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря.

«Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали - после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, по данным министра Омеляна, каждое пятое судно, которое незаконно останавливалось Россией и вынуждено было простаивать по несколько суток в акватории Азовского моря, принадлежит европейским судовладельцам, и его суточный простой оценивается от 10 до 50 тыс. долларов.

Украина совместно с международными партнерами по антироссийской коалиции готовит так называемый «Азовский пакет» санкций в ответ на незаконную агрессию России в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

31 января специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что решений США и Европейского Союза о введении дополнительных санкций в случае отказа России освободить украинских моряков можно ожидать в феврале.

Подробней читайте в интервью министра УНИАН.