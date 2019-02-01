В Украине уже растаможили более 65 тысяч «евроблях» на 4 миллиарда гривень

Из них почти 55 тыс. авто находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 31 января включительно оформили по новым льготным условиям более 65 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено свыше 4,1 млрд грн таможенных платежей.

В частности, из общего количества растаможенных автомобилей почти 55 тыс. штук находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за которые автовладельцы добровольно уплатили 467 млн грн (8500 грн за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за данное нарушение.

"Наиболее активно граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве - почти 10,8 тыс. автомобилей, Волынской - 8,7 тыс. и Черновицкой областях - более 6 тыс.", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что только за прошедшие сутки украинцы оформили почти 3,4 тыс. автомобилей на еврономерах, за которые уплатили почти 212 млн грн платежей.

В ГФС напомнили, что 22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

«После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует увеличение количества растаможенных автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях до 250-300 тысяч.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможку автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.