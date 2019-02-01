Омелян заявляет, что эксперимент с ремонтом дорог на сверхприбыли таможен провалился

Министр считает, что проведение данного эксперимента было эффективным в условиях хронического недофинансирования дорожной отрасли в 2015-2017 гг., когда еще не был создан Дорожный фонд.

Начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в Украине, не дал никакого эффекта в 2018 году.

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Об этом в интервью УНИАН сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В прошлом году эксперимент сработал плохо. Он еще действует. Но считаю, что проводить его было правильно в ситуации 2015-2016 годов, он неплохо сработал и в 2017 году, когда не было еще Дорожного фонда и стабильного финансирования", - сообщил Омелян.

Он отметил важность сохранения в этом году Дорожного фонда как ключевого инструмента финансирования ремонта и строительства дорог.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Верховная Рада приняла закон о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны, который заработал в Украине с 2018 года.

Согласно прогнозам Министерства финансов, поступления средств в Дорожный фонд предполагаются в 2019 году на уровне 51 миллиарда гривень, в 2020-2022 годах - около 70 миллиардов гривень ежегодно.

Распределение средств из Дорожного фонда выглядит так: 60% идет на финансирование дорог государственного значения, 35% - на дороги местного значения и 5% - на безопасность движения.

В 2016 году украинские таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд грн, а за 8 месяцев 2017 года таможни перечислили на эти цели 8,14 млрд грн.