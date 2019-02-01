В "Антонове" назвали стоимость достройки второго самолета "Мрия"

По словам ведущего конструктора "Мрии", достроить хвостовую часть самолета предприятие способно своими силами, а проблемой является изготовление шасси.

Завершение работ по достройке второго Ан-225 "Мрия", который 30 лет остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом, обойдется в 300-400 миллионов долларов.

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Об этом в сюжете на YouТube-канале Государственного музея авиации имени Антонова заявил ведущий конструктор самолета Ан-225 "Мрия" Николай Калашников.

"Цифра с каждым годом меняется. Не только из-за инфляции гривни, но и того же доллара. Время уходит, цены мировые растут… Сумма 500 миллионов долларов никогда не фигурировала, где-то 400 с чем-то фигурировала сумма, по предварительным расчетам. Мне трудно на эту тему говорить, я не владею всей информацией, только той, которая через меня проходила. От 300 до 400, в этом диапазоне, может чуть больше 400 (миллионов долларов - УНИАН)", - сказал он.

По словам конструктора, работы по достройке хвостовой части самолета госпредприятие "Антонов" способно выполнить своими силами, поскольку оно сохранило конструкторские и производственные кадры. При этом, добавил Калашников, предприятие не может выполнить своими силами работы по изготовлению шасси, потому это планировалось сделать на заводе "Южмаш" в Днепре, но там возникли проблемы.

Справка УНИАН. Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.