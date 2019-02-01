В аэропорту "Киев" из-за сильного тумана отменили часть рейсов

Отменены рейсы в Варшаву (Польша), Одессу и Измир (Турция).

В Международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского в связи с сильным туманом задерживаются и отменены ряд рейсов.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Видимость по состоянию на 15:00 составляет 300-550 метров, вертикальная видимость – 70 метров, коэффициент сцепления на ВПП – 0,4. Отменены рейсы в Варшаву (Wizz Air, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus). Задерживаются рейсы на вылет в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (Wizz Air), Амман (Jordan)", - говорится в сообщении.

Помимо этого, задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера.

Отмечается, что, в связи с этим, обратные рейсы также вылетят с опозданием.

Также сообщается, что рейсы авиакомпании Wizz Air из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.

"Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено питание, всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптики предупреждали, что в Киеве 1 февраля облачная погода продержится весь день.