В аэропорту "Киев" из-за сильного тумана отменили часть рейсов
В Международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского в связи с сильным туманом задерживаются и отменены ряд рейсов.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Видимость по состоянию на 15:00 составляет 300-550 метров, вертикальная видимость – 70 метров, коэффициент сцепления на ВПП – 0,4. Отменены рейсы в Варшаву (Wizz Air, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus). Задерживаются рейсы на вылет в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (Wizz Air), Амман (Jordan)", - говорится в сообщении.
Помимо этого, задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера.
Отмечается, что, в связи с этим, обратные рейсы также вылетят с опозданием.
Также сообщается, что рейсы авиакомпании Wizz Air из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.
"Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено питание, всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее синоптики предупреждали, что в Киеве 1 февраля облачная погода продержится весь день.