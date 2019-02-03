На дороге под Киевом положенный в мокрую погоду асфальт продержался 55 дней (фото)

Дорога "Малая Александровка - Чубинское", отремонтированная около двух месяцев назад в мокрую погоду, уже покрылась выбоинами.

Дорога "Малая Александровка - Чубинское", отремонтированная около двух месяцев назад в мокрую погоду, уже покрылась выбоинами.

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Соответствующие фото опубликовал "Киев Оперативный".

"Когда в очередной раз вам будут рассказывать о том, что класть асфальт в снег/дождь "позволяет технология" - покажите им эти фото. Асфальт продержался ровно 55 дней", - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.