цей матеріал доступний українською

На дороге под Киевом положенный в мокрую погоду асфальт продержался 55 дней (фото)

17:35, 03 февраля 2019
Транспорт
104 0
Асфальт продержался ровно 55 дней" / facebook/KyivOperativ

Читайте такжеСколько стоит ремонт и строительство километра дороги: цифры от Омеляна

Соответствующие фото опубликовал "Киев Оперативный".

"Когда в очередной раз вам будут рассказывать о том, что класть асфальт в снег/дождь "позволяет технология" - покажите им эти фото. Асфальт продержался ровно 55 дней", - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #асфальт#ремонт дорог